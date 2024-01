Dal primo marzo Silvia Burdese sarà il nuovo questore di Genova, prima donna a ricoprire questo incarico. Prenderà il posto di Orazio D'Anna, che andrà in pensione.

Originaria della provincia di Cuneo, ha ricoperto molti incarichi: capo di Gabinetto della Questura di Torino da fine 2003, si è occupata tra l’altro dell’elaborazione dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica di tutti gli eventi di rilievo, manifestazioni sportive massime serie, Giochi Olimpici Invernali e Paralimpici Torino 2006, Universiadi Invernali 2007, Ostensioni della Sindone, Vertici Internazionali, trasporti sensibili, grandi opere. Dal 2015 dirigente del compartimento Polizia ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Ufficiale al merito della Repubblica dal 2017, le è stata conferita benemerenza per l’opera prestata in occasione dell’alluvione dell’autunno 2000 in Piemonte. Dal 2019 al 2021 è stata questore di La Spezia, poi di Modena, incarico ricoperto fino fine novembre 2023.

