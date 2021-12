Addio a Silvestro Pintori, ristoratore e pittore

Lutto nel mondo della ristorazione genovese per la scomparsa di Silvestro Pintori, titolare dello storico locale di via San Bernardo dove aveva portato avanti la tradizione di famiglia con una cucina di grande qualità capace di fondere le tradizioni della Sardegna con quelle della Liguria. Malloreddus, maialetto, catadeabba, le mitiche ceadas, ma anche pesto, trippe e ottimo pesce erano alcune delle proposte di un personaggio poliedrico e molto amato e conosciuto nel centro storico genovese. Del suo locale aveva scritto anche il New York Times.

Non solo ristoratore, Sivestro Pintori (nato nel 1961, proprio come il ristorante di famiglia) era anche sommellier, artista a 360 gradi e pittore: nel suo ristorante erano esposte molte delle sue opere d'arte, i clienti più fortunati hanno potuto anche visitare la cantina nella quale dipingeva e custodiva alcuni dei quadri a cui era più affezionato. La notizia della sua morte è arrivata nel giorno in cui era stata fissata l'inaugurazione della sua mostra presso lo studio Rossetti Corner di via dei Giustiniani, intitolata "Ombre della sera". La Galleria, in un post sui social, ha scritto: "Nella notte ci ha lasciati Silvestro Pintori, stimato sommelier, ristoratore e artista genovese. Come da calendario, oggi si inaugura la sua mostra, curata dalla moglie Monica Dagnino e da Laura Garbarino. Un saluto a un grande maestro e alla sua arte".

Memorabili, per chi scrive, alcune cene natalizie: agli ottimi piatti della cucina di mamma Nina e ai vini si abbinava l'estrosità di Silvestro, capace di spaziare dalle ricette all'arte, sempre pronto a spiegare anche ai meno esperti i significati nascosti dei suoi quadri e le influenze della sua arte. Sui social si moltiplicano le manifestazioni di cordoglio, a cui si unisce anche la redazione di Genova Today.