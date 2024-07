Ecco perché Signorini resta in carcere: le motivazioni del Riesame

Paolo Emilio Signorini potrebbe uscire dal carcere, ma le soluzioni abitative proposte per i domiciliari non sono idonee. Ecco il provvedimento del tribunale del Riesame che, come anticipato questa mattina, boccia il ricorso presentato dall'ex presidente di Autorità Portuale, in carcere dallo scorso 7 maggio con l'accusa di corruzione, ma al tempo stesso apre uno spiraglio alla misura degli arresti domiciliari, anche in virtù del recente licenziamento di Iren nei confronti di Signorini, difeso dagli avvocati Enrico e Mario Scopesi.

Nelle motivazioni, i giudici del Riesame sottolineano, come aveva già fatto la difesa, che l'oggetto del ricorso non erano le condotte di Signorini, ma le esigenze cautelari, che a oggi sarebbero soddisfatti dai domiciliari. "Questo Tribunale - si legge - ritiene che, a fronte del periodo di sottoposizione dell'appellante alla massima misura, che costituisce un monito a rispettare le prescrizioni della misura degli arresti domiciliari, e del sopravvenuto licenziamento di Signorini per giusta causa da parte dell'Iren, si possa oggi ritenere che, nonostante le condotte ampiamente descritte in atti - attraverso le quali l'odierno indagato ha cercato di dissimulare la ricezione delle utilità ricevute (una circostanza, questa, valorizzata per reputare persistente e concreta l'esigenza cautelare di cui all'art 274, lett. a), c.p.p.) e indicative di una certa pervicacia nella condotta delittuosa, commessa verosimilmente anche utilizzando la sua nuova e diversa carica in seno all'Iren, la situazione cautelare di riferimento si sia attenuata e possa essere astrattamente soddisfatta dalla misura degli arresti domiciliari, qualora tale misura possa essere strutturata con modalità 'blindate', cioè che prescrivano l'assenza di contatti con persone diverse dai conviventi".

La pervicacia nella condotta delittuosa

Come emerso nel corso delle indagini e sottolineato dai giudici del Riesame, risulta che Signorini dopo aver ricevuto "significative elargizioni" avrebbe avanzato "ulteriori richieste a imprenditori che vantavano interessi privatistici che l'Autorità Portuale poteva soddisfare". Il riferimento è alle pratiche di interesse di Aldo Spinelli, ai domiciliari, come la concessione trentennale del terminal Rinfuse o il tombamento di calata Concenter.

La consulenza da 200mila euro a Mauro Vianello

Il Riesame, per fornire un quadro sulle condotte di Signorini, ricorda la consulenza da 200mila euro in favore di Mauro Vianello, anche lui indagato e sottoposto a misura interdittiva, "effettuata all'insaputa del cda di Iren, pare di certo una condotta non neutra ai fini della valutazione del rischio di reiterazione di condotte specifiche da parte dell'odierno appellante".

Come detto però non sono le condotte di Signorini a essere state giudicate dal Riesame che ha respinto il ricorso di Signorini perché, "la soluzione cautelare proposta dalla difesa, nonostante la riserva formulata all'udienza camerale di integrare la documentazione relativa alla sussistenza di una situazione custodiale alternativa a quella massimas, non pare munita del

necessario attributo della stabilità".

Le soluzioni abitative proposte, erano un appartamento fornito in comodato d'uso gratuito a Genova o un appartamento ad Aosta di proprietà del fratello di Signorini. Per il Riesame ci sono però due falle nella richiesta di Signorini di lasciare il carcere.

In primis, la messa a disposizione degli immobili è arrivata tramite una mail "neppure provvista di firma digitale" dei proprietari degli appartamenti allo studio legale dell'avvocato di Signorini. "Appare evidente che tali comunicazioni, effettuate con l'invio di e-mail - neppure provviste di firma digitale - allo studio del difensore e non alla cancelleria di questo

Tribunale, non possono avere il valore di una precisa dichiarazione di volontà ad assumersi, dinanzi all'Autorità giudiziaria, un impegno effettivo e costante".

"Del resto, - continuano i giudici - dalla lettura di tali comunicazioni neppure emerge con chiarezza se i soggetti dichiaranti intendano assumersi sia l'impegno a soddisfare le esigenze quotidiane dell'indagato, provvedendo a tutte le sue materiali necessità, sia l'impegno a provvedere economicamente al suo mantenimento. Neppure è dimostrata in alcun modo, del resto, la condizione economica e reddituale di tali congiunti dell'indagato e quindi la loro effettiva capacità ad assumersi un siffatto impegno. Per di più, stando a entrambe le soluzioni proposte in chiave difensiva, l'appellante - descritto come un soggetto privo di mezzi di sussistenza - si troverebbe a vivere da solo in quanto nessuno dei congiunti indicati dalla difesa s'è offerto di accoglierlo nella propria abitazione".