VIDEO| Corruzione, l'avvocato di Signorini: "Il licenziamento di Iren può farlo uscire dal carcere"

Il licenziamento di Iren nei confronti di Paolo Emilio Signorini potrebbe aiutare quest'ultimo a uscire dal carcere. Lo ha confermato Enrico Scopesi, avvocato dell'ex Ad dell'azienda ed ex presidente dell'Autorità Portuale in carcere dallo scorso 7 maggio.



Questa mattina è in corso l'udienza al tribunale del Riesame che dovrà esprimersi sulla richiesta di scarcerazione avanzata da Scopesi nei confronti di Signorini. La decisione dovrebbe arrivare la settimana prossima.





"Non sta male, è ristretto senza nessuna ragione in carcere, ma detto questo fa quello che deve fare", ha detto Scopesi ai cronisti presenti prima di entrare in tribunale.