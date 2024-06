Corruzione, oggi il Riesame sulla richiesta di scarcerazione di Signorini

È il giorno della discussione del ricorso al tribunale del Riesame di Paolo Emilio Signorini. Questa mattina alle 9 l'avvocato Enrico Scopesi, legale dell'ex presidente di Autorità di Sistema Portuale, in carcere dallo scorso 7 maggio, si presenterà in tribunale dove è atteso per l'udienza davanti ai giudici che dovranno decidere se accogliere l'istanza di scarcerazione, attenuando la misura agli arresti domiciliari. Per Signorini era già arrivato un no dalla gip Paola Faggioni, che aveva respinto la precedente istanza, ma il recente licenziamento di Iren nei suoi confronti, società in cui aveva ricoperto l'incarico di Amministratore Delegato dopo l'esperienza in Autorità Portuale, potrebbe fare decidere al Riesame di accogliere il ricorso. Tra i motivi per cui l'istanza era stata respinta dalla Gip, c'era infatti il pericolo che Signorini potesse commettere ulteriori reati ricoprendo un incarico pubblico.

Quello di Signorini è il primo dei tre ricorsi al Riesame che saranno discussi nelle prossime settimane. L'8 luglio sarà la volta di quello presentato da Stefano Savi, l'avvocato di Giovanni Toti, ai domiciliari dal 7 maggio. Savi ha chiesto la revoca dei domiciliari sottolineando quanto già scritto nell'istanza respinta dalla gip Faggioni, ovvero pur non ritenendo un reato la sua condotta, il presidente della Regione si sarebbe impegnato a non ricevere in futuro finanziamenti dai privati per la propria attività politica.

I finanziamenti contestati a Toti sono quelli dell'imprenditore Francesco Moncada, ex manager di Esselunga per cui è stata disposta una misura interdittiva, e quelli di Aldo Spinelli. Per l'imprenditore portuale, come per il presidente della Regione, è scattata la misura degli arresti domiciliari, confermata recentemente dalla gip. Spinelli, assistito dagli avvocati Andrea Vernazza e Sandro Vaccaro, ha confermato il ricorso al Riesame.