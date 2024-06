Inchiesta corruzione: Signorini in carcere fino a fine mese, fissata al 28 giugno la data del Riesame

Si allungano i tempi per la detenzione in carcere di Paolo Emilio Signorini.

L'ex presidente dell'Autorità Portuale, oggi Ad di Iren, sospeso, è rinchiuso a Marassi dallo scorso 7 maggio, accusato di corruzione nell'ambito della maxi inchiesta che ha portato anche agli arresti domiciliari del presidente della Regione Giovanni Toti, anche lui sospeso, e dell'imprenditore Aldo Spinelli. Il Tribunale del Riesame ha fissato al 28 giugno l'udienza per esaminare la richiesta di scarcerazione.

La via del Riesame è stata intrapresa dagli avvocati di Signorini, Enrico e Mario Scopesi, dopo che la gip Paola Faggioni aveva negato la prima istanza di scarcerazione avanzata in seguito all'interrogatorio in procura dell'ex numero uno del porto.