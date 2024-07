Signorini resta in carcere: non idonea la soluzione proposta per i domiciliari

Paolo Emilio Signorini resta in carcere. È stato rigettato il ricorso al Tribunale del Riesame presentato dai suoi legali, Enrico e Mario Scopesi, che avevano chiesto la scarcerazione per l'ex presidente di Autorità Portuale ed ex Ad di Iren, in carcere a Marassi dal 7 maggio, giorno del blitz della finanza che ha portato anche ai domiciliari per il presidente (sospeso) della Regione Giovanni Toti, dell'imprenditore Aldo Spinelli e dell'ex capo di gabinetto della Regione Matteo Cozzani. Per quest'ultimo, dopo le dimissioni dall'incarico, la gip ha accolto l'istanza per la revoca dei domiciliari, dove si trova però lo stesso visto che su di lui c'è anche un'altra misura cautelare riguardante l'altra inchiesta su La Spezia.



Tornando a Signorini, come spiega il suo avvocato Enrico Scopesi a GenovaToday, il ricorso sarebbe stato respinto perché le soluzioni abitative in cui scontare i domiciliari proposte dall'ex numero uno del porto, non sarebbero state ritenute idonee dai giudici del Riesame. Signorini aveva infatti proposto un appartamento a Genova in cui avrebbe vissuto da solo o ad Aosta, ospite del fratello. "Allo stato il tribunale ha rigettato il ricorso, ma siamo fiduciosi, purché trovi un altro alloggio", commenta Scopesi.



È probabile che Signorini, sistemata la questione abitativa, ritenti la carta dell'istanza alla gip o un nuovo ricorso al Riesame. Sempre al Riesame saranno discussi nei prossimi giorni i ricorsi presentati da Toti, che comparirà davanti al tribunale l'8 luglio, e Spinelli, il cui ricorso sarà discusso il 12.