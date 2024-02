Ponti e gallerie, il campanello d'allarme: "Avviare attento e rapido monitoraggio"

Dal tavolo sulla sicurezza della rete stradale e autostradale ligure emerge la necessità di avviare un attento e rapido monitoraggio per conoscere le condizioni delle infrastrutture (in particolare gallerie e ponti) e avviare le relative misure di salvaguardia per tutelare gli utenti.

Alla riunione - presieduta stamattina dal prefetto di Genova Cinzia Torraco - hanno preso parte, tra l'altro, anche i vertici di Ansfisa - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali - che ha il compito di promuovere e assicurare la vigilanza, a campione, sulla rete infrastrutturale, insieme con le società concessionarie delle autostrade liguri, Anas, polizia stradale, Regione Liguria, Anci e Città Metropolitana.

"Uniformare la gestione della sicurezza su tutte le tipologie di infrastrutture e reti di trasporto che rientrano nel perimetro di Ansfisa per elevare gli standard e puntare allo snellimento procedurale - ha sottolineato Domenico Capomolla, direttore Ansfisa - è l’obiettivo dell’agenzia che si sta radicando sul territorio ligure e sta lavorando per innovare le proprie metodologie di controllo".

"La presenza di tutti gli attori che, a vario titolo, fanno parte del sistema ‘viabilità e sicurezza stradale’ - conclude il prefetto Torraco - testimonia la grande attenzione e la sensibilità che il tema in discussione oggi suscita".

Il prefetto ha, inoltre, sensibilizzato gli enti locali, oggi rappresentati da Anci Liguria, e la Città Metropolitana "ad avviare ogni iniziativa utile per la verifica delle infrastrutture dagli stessi gestiti al fine di mettere in luce eventuali criticità e di individuare le possibili soluzioni migliorative per la gestione dei rischi".