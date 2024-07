Sicurezza sulle spiagge, il ponente alza l'attenzione: "Volantini con regole e presidi nei weekend e di sera"

Volantini per sensibilizzare i bagnanti sui comportamenti responsabili da adottare uniti a presidi di volontari e polizia locale per controllare il territorio. Il Municipio Ponente per l'estate alza l'attenzione sulla sicurezza in spiaggia, sulle passeggiate a mare e presso i laghetti dell'entroterra.

Mentre i laghetti di Pegli sono già da tempo sotto l'attenzione delle istituzioni a causa dell'"invasione" di visitatori indisciplinati con episodi che spesso sono sfociati nella violenza (come nel caso della donna massacrata l'anno scorso), anche le spiagge del ponente in alcuni punti corrono da tempo il rischio di diventare vere e proprie tendopoli con situazioni di degrado che possono degenerare. Negli ultimi anni, in più, numerosi cittadini e commercianti si sono lamentati della situazione sul lungomare di Pegli, tra risse e aggressioni.

Il Municipio corre ai ripari: "La situazione è migliorata con le spiagge libere attrezzate - spiega Lorella Fontana, assessora alla Sicurezza - perché sono spazi regolati, frequentati e che allontanano il degrado". Durante tutta la stagione estiva sono attive la spiaggia libera attrezzata Marina di Voltri davanti a piazza Lerda, la Spiaggia dei Bambini nella parte più a ponente della passeggiata Roberto Bruzzone di Voltri e la spiaggia "Easy Beach" (presso i bagni Easy Beach di Pegli) che hanno tutte le attrezzature necessarie l'accesso alle persone con disabilità. Non mancheranno ad agosto, per la gioia di grandi e piccini, i cani bagnini della Sics a Voltri.

La giunta municipale ha inoltre deciso di diffondere una brochure e volantini, anche nei negozi, per puntare l'attenzione sui comportamenti responsabili e sostenibili da adottare verso la comunità e l'ambiente. Infine i controlli: "In particolare, grazie a un patto di collaborazione - continua Fontana - l'Associazione nazionale polizia di Stato si impegna a presidiare la passeggiata di Pegli soprattutto venerdì e sabato sera, nei momenti di maggior affluenza, e poi la passeggiata di Voltri e la Fascia di rispetto di Pra', nei weekend e con particolare attenzione alle ore serali".

Per quanto riguarda i laghetti di Pegli, "ci sono controlli della polizia locale in accordo con le forze dell'ordine. Siamo inoltre in contatto con il consolato dell'Ecuador per sensibilizzare i frequentatori dell'area, infine auspichiamo vengano attuati maggiori controlli sui bus".