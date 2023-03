Giardini pubblici di Albaro e Castelletto: "Rapine e vandali, aumentare la sicurezza"

Giardinetti tranquilli, ritrovi per famiglie con bambini, protagonisti però ultimamente di episodi inquietanti: ai giardini di passo Agostino Roscelli, ad Albaro, danneggiamenti all'arredo urbano, bottiglie rotte, rapporti problematici tra famiglie e gruppi di ragazzi con atteggiamenti aggressivi. A Villa Piaggio, Castelletto, invece, una rapina subita da un ragazzino a cui è stato rubato il cellulare da una gang di ragazzi più grandi.

Cosa può fare l'amministrazione? È quello che ha chiesto Lorenzo Pellerano (Lista Toti) in consiglio comunale: "I giardinetti - dice - sono un luogo di crescita e tutela dei bambini, delle famiglie e dei ragazzini, sono i primi ambienti in cui i giovanissimi iniziano ad avere le loro frequentazioni in autonomia, devono essere sicuri".

"Stiamo attenzionando la situazione - è la risposta dell'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino - c’è una problematica ma non è ancora un’emergenza per fortuna. Sicuramente all’interno dei parchi stiamo avendo situazioni episodici di criticità legati alla presenza di adolescenti che hanno avuto comportamenti non proprio civili. Questo non vuol dire sminuire: sono arrivate segnalazioni sul decoro urbano legate alla non corretta conduzione degli animali domestici con situazioni di criticità per bambini e per anziani e abbiamo messo in campo un maggior presidio all’interno dei parchi anche se è complicato presidiare in maniera capillare, quotidiana e costante. Abbiamo avuto 140 attività di pattugliamento nei parchi da inizio anno. È aumentata la presenza della polizia locale all’interno dei parchi: nei primi tre mesi del 2022 in queste aree sono state comminate 150 sanzioni contro le 330 di quest’anno".

Le multe però non sono la soluzione a tutti i problemi: "Ma da parte dell’amministrazione c’è molta attenzione sul corretto uso dei parchi, sia per chi da bambino vive i suoi primi spazi liberi, o per i vecchi e i giovani che fanno un luogo di aggregazione. Dobbiamo far sì che le regole vengano rispettate da tutti: il rispetto delle regole porta a una civile convivenza".