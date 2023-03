Morti sul lavoro: bollino arancione per la Liguria. La situazione provincia per provincia

Con i dati di gennaio e febbraio 2023, la Liguria finisce in "zona arancione" per quanto riguarda l'incidenza degli infortuni mortali sul lavoro. Questa la situazione fotografata dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Vega Engineering a partire dai dati ufficiali Inail.

A finire in zona rossa nel primo bimestre 2023 con un’incidenza superiore a +25% rispetto alla media nazionale (Im=Indice incidenza medio, pari a 3,2 morti sul lavoro ogni milione di lavoratori) sono: Umbria, Marche, Piemonte, Puglia e, per la prima volta, il Veneto. In zona arancione: Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, Liguria e Lombardia. Non si registrano per questi primi mesi zone gialle, e dunque si finisce subito in zona bianca con Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Campania, Sicilia, Lazio, Basilicata, Molise, Trentino Alto Adige e Valle D’Aosta.

La situazione in Liguria

In Liguria - che nei primi due mesi del 2022 era in zona bianca - si registra un'incidenza tra 1 e 1,25 infortuni mortali per ogni milione di occupati, nona su venti regioni con una media comunque più bassa rispetto a quella nazionale che è di 3,2.

È la Lombardia a piangere il maggior numero di vittime (14) in occasione di lavoro. Seguono: Piemonte (10), Veneto (9), Emilia Romagna (7), Toscana e Puglia (6), Marche (4), Umbria e Campania (3), Sardegna, Liguria, Sicilia e Lazio (2), Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Calabria (1).

Per quanto riguarda le province, bollino rosso a Savona, tredicesima a livello nazionale nella triste classifica, con un indice di incidenza sugli occupati di 9,2. Genova è 36esima, in fascia gialla, con incidenza di 2,9. Entrambe le province registrano un incidente mortale tra gennaio e febbraio, ma a influenzare il dato è il numero di lavoratori delle due zone, più elevato nella Città Metropolitana di Genova. Imperia e La Spezia, entrambe in fascia bianca, senza incidenti mortali in questi primi due mesi del 2023.

Una diffusa emergenza che riguarda spesso i giovanissimi

“Lo scenario definito dalle nostre elaborazioni rileva ancora una diffusa emergenza, da nord a sud del Paese. E ciò che preoccupa sempre di più in questa nostra mappatura è, ancora una volta, l’incidenza di mortalità dei giovanissimi lavoratori. Quelli che hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni: più di tre volte superiore a quella dei colleghi che hanno un’età compresa tra i 35 e i 44 anni. Anche in termini assoluti, poi, la tragicità della situazione delle nuove generazioni è più che evidente. Sono infatti 9 su 100 le giovani vittime registrate sul lavoro tra gennaio e febbraio. Stiamo parlando di nove ragazzi con un’età compresa tra i 15 e i 24 anni”: Mauro Rossato, presidente dell’Osservatorio sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre, commenta così i dati più drammatici dell’ultima analisi condotta dal team di esperti.

Nel dettaglio dell’indagine dell’osservatorio, si scopre che l’incidenza di mortalità minima a livello nazionale viene rilevata tra i 35 e i 44 anni (pari a 0,9 infortuni per milione di occupati), mentre nella fascia dei più giovani, ossia tra 15 e 24 anni, l’incidenza è più che triplicata e arriva a 3,5 infortuni mortali ogni milione di occupati, ed è ancora più elevata nella fascia dei lavoratori ultra 65enni (11,6) e nella fascia di lavoratori 55-64enni (6,9). Altrettanto significativo il dato relativo agli stranieri deceduti in occasione di lavoro: l'analisi sull’incidenza infortunistica svela come gli stranieri abbiano un rischio di morte sul lavoro superiore rispetto agli italiani. Gli stranieri infatti registrano oltre 4 morti ogni milione di occupati, contro 3 italiani che perdono la vita durante il lavoro ogni milione di occupati.

Nel primo bimestre del 2023 è il settore trasporti e magazzinaggio a far registrare il maggior numero di decessi in occasione di lavoro: sono 14. Seguito dalle costruzioni (9) e dalle attività manifatturiere (8). Le donne che hanno perso la vita in occasione di lavoro da gennaio a febbraio 2023 sono 3; mentre in 4 hanno perso la vita in itinere, cioè nel percorso casa-lavoro. Gli stranieri deceduti in occasione di lavoro sono 10, mentre sono 6 quelli che sono deceduti a causa di un infortunio in itinere.