Cantiere scolmatore Bisagno, 17 verbali di sospensione per rischio grave

Rimane fissato per aprile 2025 il termine dei lavori dello scolmatore del Bisagno. Se ne è parlato nell'ambito dell'interrogazione proposta in Aula Rossa da Lilia Bonicioli (gruppo Pd): dopo l'allarme lanciato dai sindacati sulle condizioni di lavoro nel cantiere dello scolmatore del Bisagno - tra turni pesanti e scarsa formazione professionale, con possibili gravi ripercussioni sulla sicurezza - la consigliera ha chiesto alla giunta di fare il punto della situazione. Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria commissario del governo per la mitigazione del rischio idrogeologico, ha scritto all'appaltatore per chiedere il rispetto del contratto di lavoro e organizzerà a breve un tavolo di lavoro con i sindacati. Anche perché, nel tempo, il Cse (Coordinatore sicurezza in fase esecutiva) ha emesso 17 verbali di sospensione dei lavori per rischio grave.

"Le condizioni evidenziate dai sindacati - dice Bonicioli - incidono sul benessere dei lavoratori, alcuni dei quali sono anche trasfertisti e dunque hanno difficoltà a raggiungere le famiglie nei weekend. La loro sicurezza dev'essere garantita e allo stesso tempo il cronoprogramma rispettato: se non si raggiunge una soluzione concordata tra sindacati e aziende si potrebbero accumulare ritardi rispetto alla realizzazione di un'opera importante contro il rischio idrogeologico della città".

Toti, alla luce dei problemi evidenziati dai sindacati, ha scritto all'appaltatore evidenziando che il mancato rispetto del contratto collettivo dei lavoratori non può essere tollerato e che occorre adottare da subito le misure necessarie senza pregiudicare il cronoprogramma.

"Il commissario, stante le ripetute e continue inadempienze da parte dell’appaltatore che hanno portato all’emissione da parte del Cse di 17 verbali di sospensione dei lavori per rischio grave, ha invitato l’appaltatore a provvedere immediatamente ad adottare tutti i provvedimenti di natura organizzativa gestionale, e se necessario sanzionatoria, atti a garantire il pieno rispetto delle norme di sicurezza, con riferimento a quelle previste dal piano di sicurezza e coordinamento allegato al contratto d’appalto" ha sottolineato l'assessore Matteo Campora, che ha risposto a Bonicioli.

Contestualmente, sempre Toti ha scritto all’ente Scuole, sicurezza, edilizia della Città Metropolitana di Genova per chiedere la possibilità di definire insieme, per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza, modalità coordinate per garantire un'efficace azione di monitoraggio e controllo delle attività di cantiere. Inoltre, verrà organizzato a breve un tavolo di lavoro con i sindacati. L'attività di cantiere, a esclusione delle due giornate di sciopero di aprile, comunque è sempre proseguita senza soluzione di continuità se pure con livelli di produzione variabili nel tempo.

Atti formali che Bonicioli, nella sua risposta, ha chiesto possano essere seguiti presto anche da azioni concrete, ricordando che sarebbe opportuna una commissione consiliare sull'argomento.

