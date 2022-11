Sicurezza in centro storico, il comandante della polizia locale: "Ingenerose le critiche al Comune da parte dei comitati"

"È ingeneroso e totalmente fuori dalla verità dire che il Comune non collabora con le associazioni di cittadini sul tema della sicurezza in centro storico". Così il comandante Gianluca Giurato a margine della presentazione del nuovo sistema di videosorveglianza cittadino e in risposta alle critiche sollevate da alcuni comitati anche in seguito alla morte di Javier Alfredo Romero Miranda ucciso da una freccia scoccata in piazza de Franchi.

"Ogni singola segnalazione che arriva al Comune e alla polizia locale viene sempre presa in considerazione in tempi rapidissimi e viene sempre data risposta, inoltre proprio il prossimo mercoledì al gruppo di lavoro che è stato istituito ormai da mesi parteciperanno proprio rappresentanti di comitati e cittadini, invitati dall'assessore Avvenente".

Il comandante Giurato e l'assessore alla Sicurezza Gambino rimandano dunque le critiche al mittente: "Proprio l'altro ieri ho fatto un sopralluogo con i comitati di via Pre' - ha raccontato l'assessore Sergio Gambino - per verificare lo stato dell'arte e recepire ulteriori segnalazioni da parte dei cittadini, quindi quello che dobbiamo fare lo stiamo facendo al 110 per cento delle nostre potenzialità ma alziamo sempre l'asticella nel rispetto degli abitanti".

Non solo pattuglioni e tecnologia per la sicurezza nel centro storico ma anche progetti di socializzazione: "Telecamere, presidi e repressione da parte delle forze dell'ordine non sono la soluzione per cercare di migliorare le condizioni di vivibilità sul territorio ma sono una risposta nel breve tempo - ha spiegato ancora Gambino - se vogliamo consolidare la percezione di sicurezza, che è una reale esigenza del cittadino, quel territorio deve essere riqualificato dal punto di vista urbanistico, presidiato dal punto di vista commerciale e riconquistato dal punto di vista sociale da quelle parte di società sana che quegli spazi li vuole vivere. Il Comune ha emesso un bando per 70 nuove attività commerciali all'interno del centro storico, ha acquistato degli immobili per trasformarne l'utilizzo e messo in moto altre azioni che sono coordinate da un unico obiettivo che è quello di trasformare i territori per ridarlo ai cittadini".