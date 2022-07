La ricetta del Comune per aumentare la sicurezza sui bus

Alle ore 14 il Consiglio comunale di martedì 19 luglio si è aperto con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata. Federico Barbieri (Genova Domani) ha chiesto all'amministrazione quali azioni intenda intraprendere per porre rimedio agli episodi di violenza diffusa sulle linee di trasporto pubblico, soprattutto nelle ore notturne e che trasmettono insicurezza ai cittadini.

La replica dell'assessore Sergio Gambino: "il problema c'è da tempo ed è in linea con quello di ordine pubblico che stiamo riscontrando. In tema di ordine pubblico, però, la polizia locale non ha competenze dirette. È anche un problema di sicurezza sul lavoro".

Sulla questione è intervenuto anche l'assessore Matteo Campora: "sui nuovi mezzi Amt ci sarà maggior sicurezza per gli autisti con le cabine chiuse. Ci sono 262 mezzi con le telecamere a circuito chiuso che conservano le immagini per 72 ore, dobbiamo implementare questo sistema. C'è poi il monitoraggio satellitare attraverso il quale l'autista può inviare un messaggio per segnalare un'aggressione o un guasto alla centrale operativa e questa avvertire le forze dell'ordine. Ci sono 250 mezzi attrezzati. Dobbiamo collaborare con la prefettura, soprattutto per le linee notturne".