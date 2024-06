Trasporti, diminuiscono gli episodi di violenza sui mezzi pubblici, Orsa chiede più monitoraggio a bordo

Incontro sulla sicurezza all'interno dei mezzi pubblici ieri al Matitone con gli assessori a mobilità e sicurezza Matteo Campora e Sergio Gambino e i rappresentanti del sindacato Orsa. Il tema è stato il monitoraggio sul protocollo di sicurezza del trasporto pubblico locale sottoscritto il 16 gennaio 2023 dal sindacato.



"Alla presenza degli assessori - scrive Orsa - si è constatato come gli episodi siano in diminuzione nei primi mesi del 2024, e rispetto al 2022. Il Responsabile della Polizia Locale precisa che per ogni caso affrontato, vi è stato il fermo e la denuncia da parte dei soggetti interessati.

Le linee 1, 9 e 13 sono quelle sottoposte a maggiori controlli, insieme alla linea 699. Il Segretario di orsa Cristiano Bianchi ha sottolineato il fatto di come sia importante, in ottica di Progetto 4 Assi, lavorare sul potenziamento della videosorveglianza ai capolinea (a tal proposito è stato molto gradito dal Comune il nostro dossier portato a compimento nei mesi scorsi, in cui abbiamo individuato tutti i capolinea più delicati)".

"Orsa Tpl - continua la nota - chiede di implementare la presenza di agenti anche sulle linee notturne N1 ed N2. Il Segretario Bianchi ribadisce quanto sia importante implementare il personale di verifica (VTV), soprattutto nei turni serali estivi. Orsa solleva il problema dello 'spaccio' in metropolitana e la necessità di potenziare anche lì la videosorveglianza e la presenza di agenti in borghese specialmente nella stazione Darsena.

Abbiamo chiesto inoltre di applicare pene più severe per chi pone in atto violenze a bordo dei mezzi, di qualsiasi natura, anche danneggiamenti.

Gli Assessori presenti insieme ad AMT e alla Polizia Locale di Genova si sono presi carico delle tematiche affrontate, il tavolo si aggiornerà per monitorare gli sviluppi".