Paura a bordo, la denuncia di un autista

"Venerdì sera, nel buio del capolinea di Voltri, compare una giovane ragazza minuta che, con molta educazione e dandomi del Lei, chiede se può fare il viaggio vicino al posto guida poiché estremamente in ansia a viaggiare sul bus di sera".

Inizia così il racconto di un autista Amt che lancia l'allarme sulla sicurezza dei trasporti pubblici, in particolare nelle fasce orarie notturne. "Ovviamente la risposta è stata affermativa e quando è arrivata a destinazione ho aperto la porta anteriore per evitare situazioni spiacevoli con un gruppetto di pivelli esaltati che erano a bordo", continua il dipendente che si domanda: "Ma è possibile che la gente sia costretta ad aver paura di poter prendere un bus in orari notturni? Purtroppo accade anche questo ma nessuno dovrebbe aver paura".

Della stessa idea il sindacato: "Siamo sempre a mettere in prima battuta la sicurezza del nostro personale e delle persone che trasportiamo", commentano dalla segreteria Fna. "È inaccettabile che in alcuni orari notturni o prima dell'alba si debba andare sull'autobus avendo paura e che i nostri dipendenti rischino di essere aggrediti". Per questo il sindacato chiede all'azienda di cambiare il bando di acquisto mezzi per adottare quelli con posto guida sempre più chiuso, di installare più telecamere a bordo per garantire la sicurezza dei passeggeri e un affiancamento delle forze dell'ordine: "Controlli più repentini in caso di comunicazione di pericolo dal personale e la possibilità di avere accesso diretto alle telecamere per avere in tempo reale il polso della situazione".

Non secondaria per il sindacato la sicurezza dei verificatori: "Per i turni di notte chiediamo di avere la body cam, su base volontaria, per registrare audio e video delle situazioni con un semplice click". E ancora sulla catenella che separa autisti da vano passeggeri, introdotta durante l'emergenze covid: "Siamo disponibili a spostarla per recuperare quel paio di posti persi ma siamo anche determinati a mantenerla sia come presidio di sicurezza contro le aggressioni ai danni degli autisti sia per avere una completa visuale degli specchi retrovisori spesso coperti dai passeggeri".