Siccità, arriva la richiesta di stato di emergenza

Oggi, giovedì 7 luglio, alle ore 16.30 circa, presso la Sala Trasparenza di Regione Liguria, è in programma una conferenza stampa dopo la riunione di Giunta per la firma della richiesta di Stato d'emergenza in relazione alla siccità.

Verrà presentato anche l'elenco dei primi interventi emergenziali ritenuti urgenti. Intervengono il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

La volontà di procedere con la richiesta di stato di emergenza era già stata espressa dalla Regione nei giorni scorsi.