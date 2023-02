Siccità, Brugneto ai livelli del luglio 2022

"Scoprire che la Diga del Brugneto allo stato attuale è ai livelli di luglio 2022, significa che siamo messi malissimo e che alla prossima estate rischiamo di arrivarci in condizioni di estrema severità idrica, in emergenza totale per quanto riguarda l'acqua potabile e per usi civici". A dirlo è il capogruppo regionale del M5S, Fabio Tosi. Il bacino artificiale del Brugneto, il più grande lago della Liguria, è la principale riserva idrica della città di Genova.

"È noto come nella nostra regione serva urgentemente un piano per gli invasi - prosegue Tosi -, oltre che una strategia puntuale per raccogliere l'acqua piovana, che allo stato attuale in Liguria viene raccolta solamente all'11%. Interrogato, l'assessore competente Giampedrone ha ammesso che, come Regione, non può fare nulla per quanto riguarda gli invasi perché la questione è di competenza del Mit".

"Competenza diretta dell'Ente, invece - continua il capogruppo regionale del M5S -, come dichiarato, è la gestione dell'emergenza. Peccato che siamo già in emergenza, e anzi crediamo sia arrivato il momento di far sentire la propria voce a Roma sia per farsi trovare pronti per la stagione estiva, sia per non privare l'agricoltura ligure (già ora in allarme per i futuri raccolti) e le attività commerciali della preziosa risorsa".

"La Giunta ha praticamente ammesso di avere le mani legate - conclude Tosi -, dovendo attendere le direttive dell'esecutivo, con cui dovrebbe essere in sintonia visto che a Roma e in Liguria governano le stesse forze politiche. Su una questione vitale come l'acqua e con l'esperienza negativa della scorsa estate, stupisce che non siano state avviate per tempo le interlocuzioni con il ministero delle Infrastrutture. Ricordo all'assessore che l'esecutivo ha in pancia svariati miliardi dal Pnrr proprio per la costruzione degli invasi. Il problema è adesso e il tempo delle scuse è finito".

Il tema della siccità a Genova è stato trattato anche in consiglio comunale attraverso un'interrogazione a risposta immediata, presentata dal consigliere Pilloni, a cui ha risposto il vice sindaco, Pietro Piciocchi. "Abbiamo chiesto a Ireti la situazione del bacino del Brugneto - ha spietato Piciocchi -. L'azienda ha sviluppato simulazioni e stime di vari scenari di piovosità; in questo momento la situazione è oggetto di monitoraggio ma non si rivela ancora nessuna particolare criticità con riferimento alla capienza e alla disponibilità dell'acqua rispetto al fabbisogno. Nello scenario peggiore c'è un aggiuntivo, che riserviamo ad altri, ma in caso di criticità possiamo destinare alla nostra città".