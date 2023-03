Bucci insiste sul dissalatore a Genova: "Il primo in Italia, una risorsa per tutto il nord"

Il sindaco di Genova Marco Bucci torna alla carica sull'idea del dissalatore per affrontare o prevenire eventuali crisi nell'approvvigionamento idrico per il capoluogo ligure e non solo: l'impianto andrebbe a servire tutto il nord Italia.

"Il mare - ha affermato il primo cittadino - è una delle più grandi risorse della nostra città. Per questo lavoriamo per la costruzione di un grande impianto di desalinizzazione in grado di portare circa 100 milioni di metri cubi d'acqua l'anno nel nord Italia. Un progetto ambizioso, primo in Italia ma già sperimentato in altri Paesi come Israele e gli Stati Uniti".

Bucci conclude tirando in ballo l'"oro": "Senza quello giallo si può vivere, senza quello nero pure ma magari si sta un po' più al freddo, senza l'oro blu dopo quattro giorni si muore. Genova è pronta a fare la propria parte per risolvere il problema della siccità nel nostro Paese". Se il progetto definitivo non c'è ancora, dell'ipotesi del dissalatore si parla da tempo e se l'idea si dovesse concretizzare uno dei primi punti pensati dall'amministrazione è l'area ex Ilva di Cornigliano, e l'acqua verrebbe convogliata in una tubatura non più utilizzata al porto petroli per essere poi distribuita in tutto il nord.