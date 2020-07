Torna l'airport shuttle e diventa a chiamata: 67 comuni collegati

Dal primo agosto torna e diventa a chiamata l'airport shuttle di Atp. Si prenota e si parte da ciascuno dei 67 Comuni della Città Metropolitana per tutti coloro che arrivano o partono dall’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova.

Il servizio, che negli ultimi anni è stato attivo con linee contingentate ed orari definiti, quest’anno fa un ulteriore passo in direzione dei clienti. Non sarà più necessario salire a bordo con orari prefissati e recandosi presso fermate definite, ma si potrà godere di un viaggio rapido, veloce e confortevole direttamente “sotto casa”. Dopo l’esperienza positiva del “ChiamaBus” che durante il lockdown e le iniziali fasi del periodo Covid ha reso possibile mantenere il trasporto pubblico con un sistema a prenotazione, adesso il modello viene riprodotto anche per l’Airport Shuttle.

Si potrà infatti partire dalla propria città o dal proprio paese di residenza e raggiungere lo scalo genovese (e viceversa). Come con il bus a chiamata, per avere a disposizione il servizio si dovrà prenotare on-line sul sito di Atp Esercizio. Il cliente dovrà effettuare una richiesta di prenotazione almeno 4 giorni prima della data del volo; poi il call center Atp lo ricontatterà entro 24 ore per confermare; nel momento in cui verrà confermata la prenotazione, il cliente riceverà il link per effettuare il pagamento (sempre online, con paypal o carta di credito). Non sarà possibile pagare a bordo direttamente all'autista. Il costo del biglietto è 20 euro a viaggio (40 euro per andata e ritorno), a prescindere dalla lunghezza della tratta percorsa. Il servizio di prenotazioni sarà attivo da martedì 28 luglio, e i primi collegamenti si potranno fare dal primo di agosto.

Per Enzo Sivori, presidente di Atp Esercizio, «Il nuovo servizio di collegamento per l’aeroporto Cristoforo Colombo, conferma la vicinanza di Atp a tutti i territori, nessuno escluso. È anche una conferma che in questa difficile fase congiunturale, in cui è importante il rilancio anche e soprattutto del turismo, la nostra azienda fa la propria parte».

Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti per la Città Metropolitana conferma il valore aggiunto di Atp: «Un’azienda pubblica che è sempre in prima linea. Anche questo servizio, che sarà sperimentale, nasce da una presa di coscienza di Atp del suo ruolo di azienda leder nel trasporto extraurbana».

«Siamo grati ad Atp per avere confermato il servizio Airport Shuttle anche per questa stagione estiva. - commenta Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova - Negli scorsi anni il servizio Airport Shuttle è stato molto apprezzato da residenti e turisti in arrivo e in partenza dal levante genovese. L’estensione delle corse all’intera Città Metropolitana di Genova, per di più con un servizio a chiamata e quindi ancora più comodo per gli utenti, sarà certamente un elemento di ulteriore appeal per tutti i clienti del Cristoforo Colombo».

In allegato comunicato e foto. Il link per prenotare (attivo da domani) è:

https://www.atpesercizio.it/AirportShuttle_2020

