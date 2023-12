Per le feste debutta lo 'shopping bus'

Per agevolare gli spostamenti nel centro cittadino nei fine settimana che precedono il Natale e in quelli successivi per i saldi invernali, Amt, in accordo con il Comune di Genova, organizzerà, in via sperimentale, il servizio navetta 'Shopping bus'.

Quest'ultimo collegherà piazza della Vittoria (capolinea in via Diaz, in prossimità delle zone di parcheggio), con via XX Settembre, piazza De Ferrari, via Roma, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e ritorno per via XX Settembre, via Cadorna, viale Brigata Bisagno fino al capolinea di via Diaz.

La linea NC da piazza della Vittoria a Fontane Marose sarà in vigore al sabato e nei festivi dal weekend dell'8 dicembre fino al weekend del 6 e 7 gennaio. Dalla settimana successiva la navetta sarà in vigore al venerdì e al sabato, quindi da venerdì 12 e sabato 13 gennaio fino al fine settimana del 9 e 10 febbraio.

La linea avrà una corsa ogni 15 minuti dalle 9.50 alle 19.20.