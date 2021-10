"Un sito alternativo per i giovani del centro sociale", la richiesta delle associazioni del Lagaccio

Il Coordinamento delle Associazioni Oregina Lagaccio e i sindacati Cgil, Cisl e Uil pensionati hanno inviato una lettera al sindaco di Genova, Marco Bucci, agli assessori al Bilancio e Lavori Pubblici, Pietro Piciocchi, Patrimonio, Stefano Garassinino, Mobilità Ambiente e Trasporti, Matteo Campora per chiedere un incontro urgente.

L'iniziativa è nata in riferimento ai recenti eventi avvenuti in via Bartolomeo Bianco, inerenti lo sgombero del centro sociale Terra di Nessuno. "Preoccupati della situazione determintasi nel quartiere - si legge nella comunicazione -, chiede, anche in relazione al protocollo d'intesa sottoscritto tra pubblica amministrazione e Coordinamento delle Associazioni del Quartiere assieme ai sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati un incontro urgente per sollecitare l'amministrazione a offrire un sito alternativo ai giovani del centro sociale".

"Riteniamo necessario inoltre l'avvio di un confronto con la civica amministrazione - conclude la lettera -, sulla destinazione della suddetta area e su proposte compatibili con i criteri di riqualificazione già stabiliti dall'amministrazione comunale e coerenti con le linee strategiche del sindaco".