"Lavoratori in nero sfrattati dopo le denunce", la Cgil contro la partecipata del Comune

Alloggi in condizioni fatiscenti, lavoratori in nero sfrattati dopo la segnalazione all'Ispettorato del Lavoro. È quello che emerge dalla denuncia di Fillea Cgil che questa mattina è al fianco dei lavoratori della S.P.Im., la società partecipata al 100% del Comune di Genova, impegnata nel ripristino delle case popolari.

"Questa mattina alcuni lavoratori stranieri occupati nel ripristino delle case popolari stanno per subire uno sfratto coatto da parte di S.P.Im. - denuncia la Cgil in una nota - I lavoratori hanno chiamato la Fillea Cgil che è presente sul luogo (piazza Pestarino 1/9 quartiere San Teodoro) per impedire lo sfratto. Questi lavoratori, alcuni anche in nero, operano per ditte in appalto proprio da Spin, stanno subendo condizioni di lavoro incivili: non pagati e lesi nei loro diritti più elementari e oggi anche a rischio sfratto. La protesta è in corso ed è volta a impedire lo sfratto e a denunciare le condizioni lavorative e di alloggio di questi lavoratori per i quali è già intervenuto l’Ispettorato del lavoro dopo le ripetute denunce della Fillea Cgil".

"Lo sfratto di questa mattina - commenta Federico Pezzoli di Fillea Cgil a GenovaToday - è una ripicca in seguito alle denunce presentate nei mesi scorsi dal nostro sindacato. Inaccettabile che una società partecipata al 100% dal Comune di Genova si comporti in questo modo con i suoi lavoratori". I lavoratori interessati questa mattina sono tre, "ma fino a qualche mese fa - precisa Pezzoli - erano una quindicina, ammassati in un alloggio con giacigli di fortuna al posto dei letti".

Sulla questione è intervenuto il Comune. Il vicesindaco e assessore al bilancio Pietro Piciocchi, contattato da GenovaToday annuncia la convocazione di una riunione per giovedì pomeriggio alle 18. "Saranno presenti S.P.Im. e sindacati per trattare la questione", spiega Piciocchi.



Abbiamo contattato S.P.Im. per la propria versione dei fatti, ma finora non è pervenuta alcuna risposta.