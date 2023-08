"Il Bisagno perfetto per un remake di Indiana Jones"

"Prima di intervenire con gli sfalci sul Bisagno propongo alla giunta di far girare da Film Commission il remake di Indiana Jones". Così, tra il serio e il faceto, il consigliere comunale Francesco De Benedictis di Fratelli d’Italia che ha presentato un'interrogazione sugli interventi di pulizia dei rivi cittadini e le tempistiche per mettere in sicurezza i rivi prima del periodo di intense precipitazioni. "Location perfetta potrebbe essere ponte Sant'Agata - ironizza ancora il consigliere - ci sono alberi ad alto fusto che superano ampiamente la carreggiata stradale, canneti, animali come nel Borneo. Cinghiali, topi di ogni dimensione e qualche anatroccolo che ancora si salva. Anche altri rivi - conclude - hanno bisogno di sfalci. Siamo alla vigilia delle grandi piogge e con questo clima credo sia opportuno pulire gli alvei dei fiumi. Sono tanti, ma almeno quelli che hanno una tradizione nefasta per la nostra città".

Per la giunta ha risposto l'assessore Mauro Avvenente: "Raccolgo queste parole come un invito per essere sempre più presenti sul pezzo, e non è che non lo siamo. Rispetto a qualche anno fa sono stati fatti dei progressi sul tema degli sfalci, abbiamo anche fatto diverse commissioni su un tema così importante e abbiamo ottenuto dei risultati. Prima per avere l’accesso in alveo occorreva chiedere il permesso alla Regione, che si prendeva 45 giorni e poi altri 25, e il tutto avveniva in una stagione sempre a rischio per le grandi piogge".

"Abbiamo concordato con la Regione - ha detto ancora Avvenente - l’iniziativa, di modifica alla normativa regionale, che oggi ci consente di fare un’unica richiesta per tutti i torrenti con validità quinquennale, al fine di anticipare la messa in alveo degli strumenti di lavoro. In questo modo si superano i problemi burocratici. L’elenco di tutti gli interventi è disponibile negli uffici del Comune: al momento sono in corso lavori di sfalcio della vegetazione nel torrente Geirato, nel Polcevera, nel Leiro e nel torrente Bisagno. Voglio però anche ricordare che in alveo vanno mantenute sempre le piccole oasi. Questo dipende da norme nazionali di tutela della fauna presente. La tecnica 'Attila' non è consentita. Inoltre sappiamo che il problema dei cinghiali non riguarda solo il Bisagno, ma una città costruita negli anni che furono arrampicandosi nelle colline. Situazione che magari affronteremo in altra sede, abbiamo comunque fatto riunioni in Regione dalle quali sono emerse cose interessanti anche su questo tema, che approfondiremo".