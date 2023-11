Al liceo Marconi Delpino di Chiavari la prima sezione Rondine della Liguria

La prima scuola ligure a partire con il Progetto Rondine è il Liceo Marconi Delpino di Chiavari. Da una proposta nata dall'Ufficio Scuola ed Educazione della Diocesi di Chiavari è nata l’idea di formarsi e di lavorare per un mondo di pace.

Davide Capone, collaboratore per il Progetto 'Credere' della Diocesi, che da dieci anni propone itinerari di confronto e riflessione per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ha presentato alcuni mesi fa il progetto alla dirigente, Paola Salmoiraghi.

"La condivisione del progetto 'Credere' - dichiara Davide Capone -, che negli anni ha consolidato i rapporti e le relazioni con docenti e dirigenti, ha contribuito alla nascita di questa coinvolgente opportunità per tutta la comunità scolastica. La sezione Rondine è un messaggio di fiducia, che un mondo migliore è possibile attraverso l'impegno e il contributo di ognuno di noi".

Una piccola delegazione ha visitato Rondine, la Cittadella della Pace nell'aprile scorso e incontrato i protagonisti di un progetto visionario, altamente formativo per la comunità scolastica e per tutto il territorio, ideato da Franco Vaccari, presidente di Rondine Cittadella della Pace e sempre più diffuso nel nostro Paese.

A convincersi da subito i docenti di scienze umane, Alessandra Risso e Andrea Poggiali. "Abbiamo immediatamente colto nel progetto Rondine la possibilità di fare scuola in una direzione conforme ai nostri ideali e alla nostra impostazione didattico-educativa - spiegano -: mettere al centro la relazione, l'efficacia della comunicazione, la costruzione di un ambiente di benessere come basi per un progetto formativo coerente e interdisciplinare. Ci sembra straordinariamente efficace la prospettiva di lavorare nel Consiglio di Classe in maniera sistemica e sinergica, condividendo con passione e motivazione un progetto di sviluppo del sé dello studente che comporti l’apertura al mondo e all’altro in una prospettiva di ricerca di senso. Sempre tenendo al centro la filosofia di Rondine, la capacità di gestire in modo generativo i conflitti in un’ottica non-violenta".

"Siamo entusiasti e orgogliosi di aver ricevuto una proposta di così alto livello - dichiara la dirigente -, che ci farà crescere tutti. Nel nostro liceo attiveremo la sezione Rondine, per la quale il nostro ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il protocollo d'intesa proprio al fine di proporre la sperimentazione nelle scuole".

Come del resto si legge sul sito di Rondine: "l'accordo con il Mim è volto alla promozione sia della sezione Rondine sia alla diffusione del metodo Rondine nelle scuole italiane, anche attraverso la creazione di reti nazionali e internazionali. Una sperimentazione, che rimette al centro la relazione educativa docente-discente e forma gli studenti alla trasformazione creativa dei conflitti, una scuola inclusiva che promuove la cultura della pace e del dialogo".

Mercoledì 22 novembre alle ore 16.30 presso l'aula di fisica del liceo in sede centrale, piazza Caduti di Nassiriya 14, si terrà la presentazione della sperimentazione a cui parteciperanno Giovanni Rossi, co-fondatore insieme a Vaccari del progetto, e una delegazione dell'associazione, insieme ai docenti della futura sezione Rondine, a don Alberto Gastaldi, responsabile Ufficio Scuola ed Educazione della Diocesi di Chiavari. Sarà anche presente Alessandro Amadori, consigliere del ministro dell'Istruzione e del Merito.