In 7 in auto, con la guidatrice ubriaca: denunciata

Erano in sette in auto, e per giunta alla guida c'era una donna ubriaca, conseguentemente denunciata dalla polizia di Stato.

È successo nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 3, in via Rimassa alla Foce: l'auto è stata fermata dagli agenti per un controllo e sono emerse presto le irregolarità. La donna di 41 anni che stava guidando il mezzo con altri sei amici a bordo, probabilmente di ritorno da una serata di festeggiamenti, è stata trovata con un tasso alcolemico pari a 1,30.

È stata dunque denunciata per guida in stato di ebbrezza.