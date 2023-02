Spaccia vicino al set di Blanca, 30enne arrestato

Motore; azione; spaccio. Un pusher, già noto agli operatori, si è messo a vendere le sue dosi vicino al set di Blanca in piazza Caricamento. Incurante delle massiccia presenza di forze dell'ordine, presenti proprio per le riprese della serie tv, il 30enne di origini ghanesi stava seduto su un vaso da cui prelevava man mano la droga da vendere. Gli agenti del Reparto sicurezza urbana della polizia locale lo hanno colto sul fatto mentre cedeva della cocaina ad un acquirente italiano.

L'uomo che ha comprato la droga è stato fermato poco distante e segnalato in prefettura come assuntore. Lo spacciatore, invece, risultato irregolare sul territorio e gravato da precedenti di polizia e da ben due obblighi di firma dai carabinieri è stato arrestato e processato questa mattina per direttissima: avrà l'obbligo di firma due volte al giorno in questura.

La polizia locale ha anche sequestrato 210 euro in contanti proventi dall'attività di spaccio.