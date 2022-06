Palpeggiata mentre porta a spasso il cane: 18enne all’ospedale sotto choc

Stava portando a spasso il suo cane quando è stata aggredita alle spalle e palpeggiata al seno da uno sconosciuto.

Attimi di terrore per una 18enne che si trovava in vico Schiaffino a Sestri Ponente in pieno giorno. Le sue urla, e forse la presenza del cane, hanno messo in fuga l'uomo che è ora ricercato con l'accusa di violenza sessuale dalle forze dell'ordine.

I primi ad arrivare in soccorso alla ragazza sono stati i carabinieri di Sestri Ponente e in ausilio il nucleo radiomobile. La ragazza, tra le lacrime, ha dato un identikit del violentatore ai militari: un uomo di circa 40 anni, ma subito dopo è stato richiesto l'intervento per trasportare, sotto choc, la vittima all'ospedale dove si trova ora ricoverata.