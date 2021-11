Ubriaco alla guida, tampona un'altra auto e si mette a urinare per strada

Intorno alle 21 di lunedì 1 novembre 2021 alla sala operativa della questura è giunta la segnalazione di un cittadino, che ha visto un'auto, con all'interno due uomini, affiancarsi a un'altra autovettura con all'interno una donna in via Hermada a Sestri Ponente. Poi il passeggero è sceso e con forza ha fatto uscire la donna dalla sua auto e dopo un'accesa discussione verbale l'ha fatta risalire dall'altro lato per mettersi lui stesso alla guida e ripartire a forte velocità direzione ponente.

Gli operatori delle volanti si sono messi alla ricerca dell'auto per verificare che la donna stesse bene e poco dopo hanno ricevuto una nota radio, che segnalava che la vettura in questione aveva appena tamponato quella di due giovani, che ne hanno specificato la posizione in una strada senza sbocco.

Il 38enne, che manifestava chiari segni di alterazione psicomotoria e alito alcolico, era in compagnia della sua ragazza che è stata accompagnata al pronto soccorso a causa anch'essa dell'abuso di alcolici. Durante il controllo dei documenti il 38enne ha mantenuto una condotta ostile nei confronti degli operatori, proferendo frasi ingiuriose e minacciose per poi abbassarsi i pantaloni e urinare per strada.

Redarguito e invitato a mantenere una condotta civile, l'uomo ha continuato nel suo atteggiamento ed è stato così accompagnato in questura nonostante la sua attiva resistenza. Il cittadino albanese di 38 anni è stato denunciato per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale e segnalato amministrativamente per atti contrari alla pubblica decenza.

La polizia locale, giunta negli uffici di via Diaz, ha effettuato l'alcol test e ha denunciato l'uomo per guida in stato di ebbrezza, sequestrandogli l'auto.