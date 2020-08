Fermato alla guida ubriaco rifiuta alcoltest, poi aggredisce i carabinieri

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Sestri Levante per aver aggredito e insultato i militari durante un normale controllo stradale.

Il 45enne, dopo essere stato fermato ha cominciato a insultare i carabinieri, poi si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest e alla perquisizione personale e si è anche scagliato contro gli agenti, che l'hanno bloccato e portato in ospedale.

Dagli esami è stato riscontrato un tasso alcolico pari a 2.04 grammi per litro, oltre quattro volte il limite di legge fissato a 0,50. Al termine degli accertamenti, il 45 enne, noto per alcuni precedenti, è stato arrestato per “resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate”. Verrà processato per direttissima.