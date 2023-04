Ubriachi denunciati dai carabinieri, uno nascondeva delle grosse forbici

Un genovese di 40 anni e un ecuadoriano di 30, entrambi con precedenti penali, sono stati fermati in strada e denunciati per ubriachezza dai carabinieri di Sestri Ponente.

L’italiano, dopo la perquisizione, è stato anche trovato in possesso di un paio di forbici dalla lunghezza di 14 centimetri, motivo per cui è stato anche denunciato a piede libero per porto di armi e oggetti atti ad offendere.