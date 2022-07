Tragedia in mare, sub muore dopo un'immersione

Un sub ha perso la vita al largo di Sestri Ponente, di fronte all'aeroporto, nella tarda mattinata di sabato 9 luglio 2022. L'uomo, di nazionalità straniera, si sarebbe sentito male dopo essere risalito dal mare sulla barca del diving.

Sono intervenuti i medici del 118, gli uomini della Capitaneria di porto e i sommozzatori dei vigili del fuoco, l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Martino con l'elicottero, ma non c'è stato nulla da fare ed è deceduto.

La Capitaneria di Porto ha informato che è stata aperta un'indagine e che sono in corso tutti gli accertamenti e le procedure previste per quello che riguarda i decessi in mare, ha confermato che l'uomo è di nazionalità straniera, non sono ancora note le generalità e l'età perché non aveva i documenti con sé. Potrebbe trattarsi di un turista.