Pulisce i tombini gratis, via Sestri ringrazia Stefano

Sigarette, scontrini, plastiche. Senza che nessuno glielo chieda Stefano, armato di guanti e sacchetti, ripulisce i tombini di via Sestri e smaltisce negli appositi cassonetti quello che gli altri buttano a terra.

Questo cittadino-volontario non vuole niente in cambio ma gradisce la compagnia delle persone e fare quattro chiacchiere con chi si ferma per salutarlo.

L'esempio di questo ragazzo è stato apprezzato dai residenti e negozianti di quartiere che lo hanno ringraziato in un post pubblico su Facebook.

"Se alla prossima pioggia abbondante non vedrai i tombini tracimare, se alla prossima pioggia abbondante non vedrai sigarette che galleggiano intorno alla griglia, se alla prossima pioggia torrenziale non ci sarà il rischio che un tombino tappato faccia accumulare cinque centimetri d’acqua con il rischio di allagare un negozio…allora dovremo dire 'grazie Stefano' - scrive l'Associazione Amici di Sestri e dintorni - Grazie a questo ragazzo che, senza chiedere né pretendere nulla in cambio, per puro spirito di liberalità infila le mani dentro questi stretti cunicoli, rimuovendo chili di sigarette, scontrini e plastiche che il cittadino incivile medio continua a gettare a terra".