Sospetta rapina a Sestri, due feriti: indaga la polizia

La polizia sta cercando di chiarire i dettagli di quanto accaduto nella notte fra giovedì 5 e venerdì 6 novembre in via Vigna a Sestri Ponente. Poco prima della mezzanotte due ambulanze, una della Misericordia e l'altra della Croce Verde Pegliese sono intervenute per soccorrere due persone all'interno di un locale.

Mentre i due venivano portati al pronto soccorso dell'ospedale Galliera in codice giallo, gli agenti hanno avviato accertamenti per capire cosa fosse successo. Secondo il racconto dei due feriti, di cui uno gestore del locale, sarebbero stati aggrediti da alcuni clienti, che non volevano allontanarsi.

L'aggressione sarebbe sfociata in rapina con circa duemila euro spariti dal locale. Sia il 23enne che il suo amico hanno riportato un trauma cranico. All'arrivo di polizia e soccorsi erano alterati dall'assunzione di bevande alcoliche e il locale si presentava danneggiato.