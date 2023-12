Armato di pistola apre la portiera dell'auto e rapina una coppia

Paura nella notte a Sestri Ponente. Una coppia di giovani di poco più di 20 anni è stata minacciata con una pistola e rapinata da uno sconosciuto nella zona di via Donizetti, l'uomo è poi scappato verso via Ferro facendo perdere le proprie tracce.

I due ragazzi si trovavano a bordo di un'automobile e hanno chiamato la polizia, intervenuta con una volante intorno alle ore 23:10 di martedì 12 dicembre 2023 in via Donizetti. Hanno raccontato che uno sconosciuto di circa 40 anni, probabilmente italiano, ha avvicinato l'auto ferma, ha aperto con forza la portiera lato passeggero e, impugnando una pistola, ha intimato alla ragazza di consegnargli la borsetta. La giovane, terrorizzata, ha consegnato lo smartphone e il rapinatore è fuggito via verso il mercato comunale di via del Ferro. I poliziotti hanno raccolto una descrizione del fuggitivo e hanno avviato le ricerche in zona, che hanno dato esito negativo. Proseguono comunque le indagini.

Non è l'unica rapina avvenuta nella notte. Poco dopo la polizia è intervenuta anche a Voltri. Una ragazza è finita in ospedale dopo essere stata avvicinata da tre stranieri, uno dei quali l'ha colpita con un pugno al volto e le ha rubato il portafoglio contenente pochi spiccioli. Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine.