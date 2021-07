Aggredito e 'pestato' per rubargli il cellulare, due arresti

Arrestati dalla polizia per tentata rapina due uomini di 22 e 42 anni, entrambi di origine marocchina. Il più giovane ha aggravato la propria situazione perché ha provato a sfuggire ai poliziotti prendendoli a calci e pugni.

L'equipaggio di una volante è stato avvicinato in piazza Baracca a Sestri intorno alle 23.40 di domenica 4 luglio da un uomo visibilmente tumefatto al volto e al braccio destro che ha riferito loro di essere stato appena aggredito da due persone che avevano tentato di rubargli il telefono cellulare e che si trovavano poco distanti.

I due sono stati prontamente fermati grazie anche alle dichiarazioni di un testimone che aveva assistito al pestaggio. Il più giovane ha manifestato un atteggiamento ostile al controllo cercando in più occasioni di allontanarsi e scalciando e dando pugni al mezzo di servizio e agli operatori. Uno di loro ha riportato un trauma contusivi del polso giudicato guaribile in cinque giorni. La vittima è stata medicata e refertata con sette giorni di prognosi per traumi contusivi al braccio, alla testa e al costato. Il Magistrato ha disposto che i due rapinatori venissero portati nel Carcere di Marassi in attesa dell'udienza di convalida.