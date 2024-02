Si guasta un treno: disagi e ritardi di più di un'ora su tutta la linea

Ritardi fino a 65 minuti a causa di un treno che si è guastato vicino alla stazione di Sestri Ponente, impedendo la circolazione in direzione Ventimiglia.

L'ennesima "via crucis" dei pendolari è iniziata questa mattina (mercoledì 14 febbraio) poco dopo le 10: la circolazione verso Savona è stata regolata tramite l'utilizzo di altri binari ma questo ha comportato disagi e ritardi in entrambe le direzioni.

È stato richiesto da Rfi un mezzo di soccorso per rimuovere il treno guasto e consentire la regolare ripresa della circolazione mentre regionali e Intercity nel frattempo accumulavano minuti di ritardo e, in alcuni casi, subivano limitazioni di percorso.

La circolazione è tornata regolare dopo l'intervento del mezzo di soccorso, per le 12, ma i treni nel frattempo hanno registrato ritardi fino a 65 minuti. L'andamento della linea in tempo reale - per conoscere la situazione del proprio treno - è disponibile qui.