Tentata truffa a Sestri Ponente, due denunciati

Si sono presentati alla porta di una donna residente in via Andrea Costa a Sestri Ponente, qualificandosi come tecnici dell'energia elettrica, e hanno cercato di carpire con l'inganno il codice identificativo cliente presente nella bolletta, dicendole che dovevano effettuare obbligatoriamente un aggiornamento al contatore in quanto risultava scaduto in tutto lo stabile.

È successo intorno alle 13.30 di mercoledì 21 luglio 2021. La donna, non fidandosi, ha detto loro che avrebbe contattato le forze dell'ordine e i due se ne sono andati via subito ma sono stati intercettati dai poliziotti delle volanti nelle immediate vicinanze dello stabile.

Entrambi i soggetti, accompagnati in questura, hanno mostrato un tesserino aziendale della ditta di fornitura energia elettrica per cui lavorano, cercando di stipulare nuovi contratti con ogni mezzo. I due, un cittadino del Vietnam di 23 anni e un italiano di 33 anni, pregiudicati, sono stati denunciati per il reato di tentata truffa in concorso.