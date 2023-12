Spaccata al bar della stazione, due arresti

Hanno sfondato la porta a vetri e sono entrati per fare razzia all'interno del bar, ma non hanno fatto i conti con il sistema d'allarme che è scattato avvisando le forze dell'ordine.

Due 25enni, di origine albanese, sono stati arrestati ieri notte dagli agenti delle volanti a Sestri ponente. I due sono stati colti in flagrante con duecento euro rubati dal fondo cassa e diverse stecche di sigarette.

Alla vista dei poliziotti hanno tentato la fuga cercando di attraversare i binari ma sono stati acciuffati in tempo. Per la coppia di ladri processo per direttissima con l'accusa di furto aggravato.