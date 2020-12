Scatenano la rissa davanti al bar e mandano all’ospedale i poliziotti intervenuti: coppia arrestata

Hanno picchiata un uomo davanti a un bar, e all’arrivo della polizia se la sono presa anche con gli agenti: è successo martedì sera in via Mascagni, a Sestri Ponente, una rissa che si è conclusa con l’arresto di una coppia.

In manette sono finiti un 43enne genovese e una 44enne lombarda, entrambi senza fissa dimora ed entrambi con precedenti (l’uomo era in libertà vigilata). I due hanno iniziato a discutere davanti a un bar intorno all’ora delle chiusura al pubblico, bersaglio dalla loro rabbia un 32enne preso a pugni e spintoni.

Ad avvertire una volante di passaggio un cittadino che ha notato la scena: gli agenti sono immediatamente intervenuti e hanno trovato la coppia che stava strattonando un uomo, un 32enne genovese, prendendolo anche a pugni. La vista della polizia non li ha scoraggiati: dopo avere inseguito la vittima, la coppia si è scagliata contro gli agenti, che si sono visti costretti a usare lo spray al peperoncino per calmare il 43enne mentre la donna li prendeva a pugni e a calci.

Alla fine davanti al bar sono arrivate altre volanti, che insieme con alcuni passanti intervenuti sono riusciti a far salire i due in auto. Due poliziotti sono stati costretti ad andare in ospedale, dove sono stati dimessi con 7 giorni di prognosi.

Il magistrato ha disposto che, in attesa del rito direttissimo, i due fossero trasferiti nelle camere di sicurezza della Questura, dove hanno continuato a minacciare e tentare di aggredire i poliziotti.