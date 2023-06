Rissa sul bus a colpi di bastonate e cinghiate: intervengono le volanti

Ancora un episodio di violenza su un mezzo pubblico. Ieri sera, venerdì 2 giugno, alle 23 circa, le volanti della polizia sono intervenute a Sestri Ponente su chiamata della centrale Amt.

A chiamare per chiedere soccorso il conducente di un bus della linea 1 partito da Caricamento e diretto a Voltri. All'altezza di via Giotto, a Sestri Ponente, l'autista è stato costretto a fermare la marcia per una rissa che si è scatenata a bordo.

Due uomini, evidentemente ubriachi, hanno iniziato a spintonarsi finché uno non ha tirato fuori un bastone e l'altro ha risposto a cinghiate. All'arrivo degli agenti sono stati identificati e uno di loro dell'89 ha denunciato di essere stato rapinato durante il parapiglia del telefono e del portafogli.