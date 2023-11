Giallo a Sestri, trovato morto con braccio e volto lacerati

Giallo questa sera all’interno di un appartamento di via Sestri. Un uomo di 47 anni è stato trovato morto nella sua abitazione con il viso e le braccia lacerati. A fare la macabra scoperta, intorno alle 17, la polizia allertata dal proprietario dell'alloggio.

Nella casa nella delegazione di Sestri Ponente stanno operando gli agenti della scientifica. Al momento non si esclude nulla, dall’omicidio alla morte naturale. A far ipotizzare il primo scenario sono le condizioni del cadavere e il fatto che la casa si presenta in uno stato di disordine.

I poliziotti attendono l’arrivo del medico legale per decifrare le ferite sul corpo che potrebbero essere anche provocate dai morsi di uno o più cani. L'uomo, A.L., con doppia cittadinanza olandese e italiana, e senza precedenti penali, viveva infatti con un pitbull e due meticci che sono stati portati al canile senza difficoltà (erano tranquilli al momento del ritrovamento) dalla Croce gialla soccorso animali. I cani potrebbero aver tirato il braccio nel tentativo di scuotere il padrone. Dalle prime informazioni il 47enne era andato a vivere da solo dopo una burrascosa separazione dalla compagna, aveva lavorato come carpentiere in passato e ora viveva a Sestri.

Informato il pm di turno.