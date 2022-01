Prende a martellate in testa la moglie: 71 enne arrestato

Tentato omicidio questa mattina a Sestri Ponente, dove un uomo di 71 anni ha colpito alla testa la moglie con un martello.

La 62enne è riuscita in parte a parere i colpi e poi a disarmare in marito. L'uomo ha poi chiamato il figlio dicendo "ho colpito la mamma, chiama i carabinieri".

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e il personale del 118. La donna è stata ricoverata in codice giallo al Villa Scassi dove è stata sottoposta a tac. L'anziano è stato arrestato per tentato omicidio. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Arianna Ciavattini, sono in corso per capire la dinamica dell'aggressione.

Dalle prime informazioni non ci sarebbero stati precedenti episodi di violenza.