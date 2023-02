San Valentino finisce in lite: moglie manda marito all'ospedale

Non cioccolatini e fiori ma botte da orbi a casa di una coppia genovese nella serata di San Valentino.

I due hanno iniziato a prendersi a male parole ma poi la lite è degenerata in rissa, al punto da dover chiamare la polizia che è intervenuta in via Domenico Oliva, poco prima delle 21.

La moglie, in un impeto di rabbia, ha lanciato il caricatore del telefonino contro il marito colpendolo in un occhio. Ferito e sanguinante l'uomo è stato soccorso dai sanitari della Misericordia volontari del soccorso Fiumara per un taglio sotto al sopracciglio e ricoverato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

I coniugi sono stati identificati da una pattuglia delle volanti.