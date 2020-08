Fuga per le vie di Sestri su scooter rubato, fermati e denunciati

La scorsa notte in via Ciro Menotti a Sestri Ponente due uomini sono stati inseguiti e fermati da una volante mentre transitavano a bordo di uno scooter, poichè il conducente non indossava il casco. Da accertamenti è risultato che il veicolo non era intestato a nessuno dei due e, non riuscendo a giustificarne il possesso, hanno infine confessato che era provento di furto.

Durante la riconsegna del mezzo si è scoperto che il proprietario nel pomeriggio lo aveva parcheggiato per pochi minuti con la chiave inserita e qualcuno ne aveva subito approfittato.

I due pregiudicati genovesi di 30 e 41 anni sono stati denunciati per ricettazione in concorso. Il 30enne, che conduceva il motoveicolo, è stato anche sanzionato per guida senza casco e senza la patente prescritta.