Incendio in appartamento, bimbo al Gaslini per principio d'intossicazione

Papà e figlio sono finiti all'ospedale dopo che un incendio è divampato nel loro appartamento di via Travi, a Sestri Ponente.

Il rogo è scoppiato poco prima delle 10 di giovedì 3 marzo, per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, che hanno portato in salvo tutti i residenti dando la precedenza al bambino, molto spaventato anche a causa del fumo inalato, che è stato ricoverato in codice giallo al Gaslini. Il papà, invece, è stato portato al San Martino con lo stesso codice di emergenza. Non sarebbero secondo i sanitari gravi.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno deviato il traffico in arrivo nella via che è stata momentaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.