Zoo in casa: un centinaio di animali segregati in 60mq

Quando i carabinieri forestali sono entrati nell'appartamento si sono trovati davanti uno zoo: maiali, capre, furetti, e poi cani, gatti e pappagalli ora sottoposti alla tutela del gruppo Cites (Convention on International Trade of Endagered Species). I militari, intervenuti insieme agli ispettori dell'Asl, a Sestri Ponente, hanno denunciato tre guardie zoofile, tra cui una coppia, che ora sono indagati per maltrattamenti animali.

I residenti hanno detto di avere in programma dei lavori in casa proprio per migliorare gli spazi per gli animali ma i veterinari hanno trovato nove pappagalli in pessime condizioni, sottoposti a sequestro, uccelli esotici in gabbie troppo strette tra cui un Amazzone aestiva, un Kakatua e un Cenerino senza certificazione Cites.