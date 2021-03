Ladri-avvoltoi a Sestri Ponente, svaligiata la casa di un'anziana deceduta

Il furto è avvenuto in via Antonio Manno. Sul posto le volanti della polizia, a cui sono affidate le indagini

La polizia indaga su un furto in abitazione, avvenuto in via Antonio Manno a Sestri Ponente. I ladri hanno svaligiato la casa di un'anziana, deceduta qualche giorno prima.

Oltre alle volanti, sul posto c'era anche la figlia della donna, che, oltre al dolore per la scomparsa della madre, ha dovuto aggiungere anche il dispiacere per la visita dei ladri.

La figlia della donna non ha saputo quantificare il danno subito.