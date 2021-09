Ruba la fede nuziale a un'ospite di una casa di riposo: infermiera denunciata dalla polizia

La 40enne dopo il furto è andata in un negozio 'Compraoro' per vendere l'anello. Non sarebbe un caso isolato

L'anziana stringeva la mano in un pugno per impedire che glielo portasse via: era l'unico ricordo del defunto marito che le rimaneva. Ma la forza dell'infermiera ha avuto la meglio: una 40enne è stata denunciata dalla polizia per avere derubato un'ospite di una casa di riposo a Sestri Ponente.

La donna prima ha provato a farsi consegnare l'anello spontaneamente, con la scusa che l'avrebbe messo in cassaforte ma, al rifiuto dell'anziana, ha deciso di prenderselo schiaffeggiandole la mano. Dopo la denuncia sporta dal figlio che ha ascoltato il racconto della madre 88enne al commissariato di Sestri Ponente, gli agenti hanno fatto partire l'indagine.

Verificate le presenze sul registro d'ingresso e saputo che una delle infermiere, la cui descrizione era simile a quella fornita dall’anziana, aveva chiesto negli ultimi tempi anticipi sullo stipendio per difficoltà economiche, l’attenzione degli investigatori si è spostata sui “Compraoro” presenti a Sestri Ponente.

In uno di questi è stata trovata una scheda a nome della ladra, che attestava il deposito immediatamente dopo il turno di notte, di una “fede liscia in oro” del peso di gr. 7,06 .

Il controllo del registro ha permesso di verificare che l’infermiera a più riprese, da novembre 2020 a oggi, aveva depositato altri oggetti in oro: successivi accertamenti hanno permesso così di verificare che all’interno della struttura vi erano state altre furti, erroneamente interpretati come smarrimenti degli anziani ospieti e mai segnalati alle forse dell'ordine..

La descrizione degli oggetti corrisponderebbe a quelli depositati nel tempo dall’infermiera che, contestualmente alla denuncia penale a suo carico, ha rassegnato le dimissioni volontarie dalla Rsa.