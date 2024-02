Fuga di gas a Sestri, strade chiuse

Tecnici di Ireti e vigili del fuoco al lavoro nel pomeriggio di venerdì 2 febbraio 2024 a Sestri Ponente per una fuga di gas.

Sul posto anche la polizia locale, che ha chiuso al transito via Giordano, via Corradi, via D'Andrade e via Vado (fino a piazza Poch).

A dare l'allarme sono stati alcuni residenti, che hanno avvertito un forte odore di gas. Al momento non si conoscono i tempi dell'intervento, non appena terminato il quale verranno riaperte le strade.